ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на СВХ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись в районе станции Ховрино МЦД-3. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб города, которые уточняли обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

В результате аварии оказалось временно затруднено движение в сторону области. Тем не менее к настоящему моменту оно уже восстановлено.

Ранее водитель за рулем Lexus сбил пешехода на дублере Щелковского шоссе. Пострадавший был госпитализирован. При этом автомобиль двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со скоростью, превышающей допустимые 100 километров в час, а сам пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

