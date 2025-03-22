Автобус с туристами из России перевернулся на Пхукете

Автобус, в котором находились 35 российских туристов, перевернулся на таиландском острове Пхукет. В результате ДТП четверо человек получили легкие травмы, сообщил генеральный консул России в провинции.

Авария случилась во время трансфера из аэропорта. Пострадавших туристов осмотрели врачи, которые не зафиксировали серьезных повреждений.

По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии Артура Абдюханова, в данный момент гостей развозят по отелям с багажом. При этом одну из пострадавших планируют перевезти в другую больницу для проведения операции в связи с переломом.

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