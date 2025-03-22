Новости регионов: природный пожар перекинулся на жилые дома в Приморье

В Приморье горящая трава стала причиной пожара в населенном пункте Авангард. Там сгорела половина села. Из-за сильного ветра огонь поднимался на несколько метров в высоту. В настоящее время подсчитывается ущерб. Полностью выжженными оказались три тысячи квадратных метров. В регионе из-за малоснежной зимы уже несколько недель полыхают природные пожары. Справиться с ними пока не удается. Сейчас действуют 9 очагов возгорания на площади 2,5 тысячи гектаров.

Тем временем в Хакасии женщина на автомобиле Toyota не пропустила пожарную машину, которая спешила на вызов с сиреной и мигалками. Момент ДТП записал видеорегистратор другого автомобиля. На кадрах видно, как иномарка пытается проскочить на мигающий зеленый, и в этот момент ее на огромной скорости сносит "Урал". Виновница аварии погибла на месте, ее машина превратилось в груду искореженного металла. От удара пожарная машина перевернулась и тоже получила значительные повреждения. Позднее выяснилось, что у погибшей никогда не было водительских прав.

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