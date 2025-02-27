Новости регионов: в Приморье раньше обычного начался пожароопасный сезон

В Приморье раньше обычного начался пожароопасный сезон. Горит почти 1 400 гектаров полей и леса. В некоторых районах пламя подбирается прямо к дороге. Водители сообщили о едком запахе гари. За прошедшие сутки в регионе выявили уже 17 возгораний.

В Дагестане продолжается мощный снегопад. В высокогорных районах республики наблюдается сход небольших лавин. Последствия непогоды оперативно устраняют, но просят водителей воздержаться от поездок.

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