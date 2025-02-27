Юрист назвала возможное наказание для Александра Буйнова за наезд на пенсионерку

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Наказание для народного артиста России Александра Буйнова, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе, будет зависеть от причиненного женщине вреда, который определят медики. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По словам юриста, административное наказание по статье 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") коснется Буйнова, если у пострадавшей окажутся легкие травмы. Певцу могут выписать штраф в размере 3 750–7 500 рублей или лишить водительских прав на срок от 1 до 1,5 года.

В случае если врачи подтвердят травмы средней тяжести, певцу предстоит выплатить штраф от 15 000 до 37 500 рублей. Также может последовать лишение прав на срок до 2 лет.

"Может быть и уголовное наказание по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), если женщине нанесен тяжкий вред. Это ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет", – добавила Георгиева.

Буйнов сбил на Lexus женщину на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке 26 февраля. Пострадавшая 1963 года рождения была доставлена в больницу с разрывом связок.

В свою очередь, сын сбитой женщины рассказал, что его мать чувствует себя плохо. Он также подчеркнул, что Буйнов после ДТП стоял в стороне и не извинился.

Сам Буйнов заявил, что не скрывался с места ДТП. Он рассказал, что инцидент произошел в сумерках. Машина задела женщину левым крылом. При этом на автомобиле не осталось никаких следов. По его словам, пострадавшая получила легкие травмы, среди которых синяки и растяжение связки левого колена, уточнил Буйнов.

