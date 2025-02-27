27 февраля, 12:14Происшествия
Певец Александр Буйнов заявил, что не скрывался с места ДТП в Подмосковье
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Певец Александр Буйнов не скрывался с места ДТП, произошедшего с его участием в Подмосковье. Об этом народный артист России заявил ТАСС.
"С места происшествия не скрывался – все запротоколировано полицией", – подчеркнул артист.
По словам певца, машина певца наехала на женщину левым крылом в сумерках. При этом на автомобиле не осталось никаких следов.
Буйнов подчеркнул, что поддерживает связь с семьей пострадавшей. Исполнитель уточнил, что женщина получила травмы легкой степени, среди которых синяки и растяжение связки левого колена.
ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке произошло 26 февраля. Буйнов на Lexus наехал на женщину у дома на Февральской улице.
После этого пострадавшая 1963 года рождения с разрывом связок была госпитализирована. В свою очередь, жена исполнителя Елена заявила, что устала реагировать на слухи, которые появляются с участием ее мужа.
При этом сын сбитой женщины рассказал, что его мать чувствует себя плохо, ей предстоит пройти обследование. Он также подчеркнул, что Буйнов после ДТП стоял в стороне и не извинился.