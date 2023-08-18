Сотрудник МВД в Якутии 16 лет служил в органах по поддельному диплому

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В Якутии один из полицейских служил в органах около 16 лет по поддельному диплому. После проверки его уволили. Об этом заявили в управлении МВД РФ по региону.

В соцсетях появились сведения о том, что глава центра информационных связей и защиты информации МВД РФ по Якутии работал в полиции по поддельному диплому о высшем образовании. В МВД эту информацию подтвердили. Сам сотрудник признался, что документ ему подарила жена на день рождения.

"По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года", – сообщили в МВД.

Следователи приняли процессуальное решение. Если вина сотрудника полиции подтвердится, то его накажут по закону.

Ранее Следственный комитет (СК) возбудил два уголовных дела против главы города Георгиевска. Он подозревается в использовании поддельного диплома и угрозах убийством. Максим Клетин в октябре 2017 года представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа подложный диплом о высшем образовании.

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