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Общество

05:20

На Ставрополье против мэра возбудили дело за поддельный диплом

происшествия общество

Фото: georgievsk.ru

Следственный комитет (СК) возбудил два уголовных дела против главы города Георгиевска. Он подозревается в использовании поддельного диплома и угрозах убийством, сообщает РИА Новости.

Как сообщает СК по Ставропольскому краю, Максим Клетин в октябре 2017 года представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа подложный диплом о высшем образовании.

В действительности Клетин был отчислен из учебного заведения. Также чиновник в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе, приставляя нож и имитируя ее удушение.

Ранее стало известно, что замглавы городского округа Ступино в Московской области Дениса Фунтикова подозревают в коррупции. По данным следствия, он получил взятку в размере 10 миллионов рублей за заключение строительного контракта.

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