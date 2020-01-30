Вручившие блокадникам хлеб депутаты из Керчи должны быть уволены – Аксенов

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Депутаты из Керчи, вручившие блокадникам хлеб, должны быть уволены с занимаемых постов. Такого мнения придерживается глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.

27 января в День снятия блокады Ленинграда председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько чиновников поздравили 11 керчан-блокадников. Сообщается, что чиновники вручили им медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и батон белого хлеба, подчеркнув его символическое значение.

"Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!" – прокомментировал случившееся Аксенов.

Кроме того, он отметил, что Государственный совет Республики Крым должен провести служебное расследование по данному делу.

Аксенов добавил, что все участвовавшие в поздравлении депутаты будут уволены с занимаемых должностей, лишены депутатского статуса и "исключены из рядов партии "Единая Россия".

"Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры", – заключил глава Крыма.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук также назвал унижением подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба. Он добавил, что людям, пережившим блокаду, необходимо оказывать дополнительные меры помощи, а не "унижать такого рода поступками".