Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский/МП

Президент России Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что этот факт связан с поступками людей в годы Великой Отечественной войны.

"Сам не знал, только что, несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс", – сообщил российский лидер.

По словам Путина, на него оказала большое воздействие информация о том, что за годы блокады ленинградцы сдали 114 тонн крови для нужд фронта.

Президент отметил, что лишенные воды, света и еды люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством. Путин назвал непокоренный Ленинград "вершиной человеческого достоинства", указав не величие духа и силу веры в победу блокадников.

Ранее Владимир Путин назвал худшие события за время своего президентства. К таковым российский лидер в первую очередь отнес теракты в Беслане и на Дубровке, отметив, что никогда не сможет этого забыть.