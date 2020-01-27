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Общество

13:11

Память блокадников Ленинграда почтили в Москве возложением цветов

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Александровском саду в Москве возложили цветы к памятным монументам в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Церемонии прошли у Могилы Неизвестного Солдата, у памятного знака "Город-Герой Ленинград" и у стелы городам воинской славы России.

Как сообщает ТАСС, на мероприятие прибыли представители органов исполнительной власти Москвы, руководители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ветераны – жители блокадного Ленинграда, кадеты и военнослужащие столичного гарнизона.

В пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики заявили, что в церемонии приняли участие порядка тысячи человек. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула и выступлением военного оркестра.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Число жертв в этот период составило от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. 27 января традиционно отмечается как день снятия блокады.

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