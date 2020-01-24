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Общество

07:34

Архивные фотографии блокадного Ленинграда появились в МЭШ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фотографии блокадного Ленинграда разместили в библиотеке "Московской электронной школы". Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что публикацию приурочили к 76-летию полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году.

"Пользователи могут увидеть уникальные работы военного фотокорреспондента газеты "Правды" Сергея Струнникова, сделанные зимой 1942–1943 года в осажденном городе", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на снимках представлены десятки видов города, на которых запечатлена жизнь защитников Ленинграда: кто-то расчищает улицу от снега, кто-то разбирает деревянные сооружения для топлива, кто-то тренируется и несет патрульную службу.

Также часть съемок посвящена работе городских предприятий. В частности, на фотографиях можно будет увидеть Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова и завод "Большевик", которые занимались выпуском военной продукции, хлебозавод № 61, а также учебные и лечебные учреждения.

Помимо этого в издании разместили множество фотопортретов тех людей, которые отдавали свои силы на защиту родного города.

Ранее в МЭШ появились редкие документы о Великой Отечественной войне. Там были опубликованы материалы, посвященные деятельности театральных и художественных коллективов столицы в военное время.

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