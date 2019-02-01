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15:11

В Челябинске арестовали бывшего пациента психбольницы с фальшивым дипломом врача

происшествия

15:11

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Фото: Российское научное медицинское общество терапевтов

Бориса Кондрашкина, работавшего терапевтом в одной из больниц Челябинска, арестовали на два месяца. Его обвиняют в использовании поддельного диплома и хранении наркотиков, сообщает сайт "Аргументы и факты".

На работу в клинику мужчина устроился в ноябре 2018 года, принеся подложный документ о получении высшего образования. Один из поддельных сертификатов, выданный Кондрашину, был по специальности "Психиатрия, наркология".

По данным следствия, в 2000 году мужчина жестоко убил и расчленил своего знакомого. После совершения преступления Кондрашин провозгласил себя магистром магии, заявив, что выполнял ритуал подношения демонам. В итоге его отправили на принудительное лечение.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, раскрыть Кондрашина помогли медицинские форумы. Работая терапевтом, он участвовал в обсуждении случаев из практики. На одном из таких сайтов мужчину опознал врач-психиатр, лечивший его от шизофрении. Медик обратился в прокуратуру и 14 января лжеврача задержали.

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происшествия

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