В Челябинске арестовали бывшего пациента психбольницы с фальшивым дипломом врача

Бориса Кондрашкина, работавшего терапевтом в одной из больниц Челябинска, арестовали на два месяца. Его обвиняют в использовании поддельного диплома и хранении наркотиков, сообщает сайт "Аргументы и факты".

На работу в клинику мужчина устроился в ноябре 2018 года, принеся подложный документ о получении высшего образования. Один из поддельных сертификатов, выданный Кондрашину, был по специальности "Психиатрия, наркология".

По данным следствия, в 2000 году мужчина жестоко убил и расчленил своего знакомого. После совершения преступления Кондрашин провозгласил себя магистром магии, заявив, что выполнял ритуал подношения демонам. В итоге его отправили на принудительное лечение.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, раскрыть Кондрашина помогли медицинские форумы. Работая терапевтом, он участвовал в обсуждении случаев из практики. На одном из таких сайтов мужчину опознал врач-психиатр, лечивший его от шизофрении. Медик обратился в прокуратуру и 14 января лжеврача задержали.

