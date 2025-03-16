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16 марта, 02:15

Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими на Кожевнической улице

Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими на Кожевнической улице

Водитель, сбивший людей на Кожевнической улице, был пьян

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На Кожевнической улице водитель BMW на высокой скорости выехал на тротуар и сбил шесть человек, включая двух детей. По данным столичной прокуратуры, водитель был пьян.

После наезда на пешеходов автомобиль врезался в мачту освещения и перевернулся. Среди пострадавших – пассажир машины. Всех госпитализировали в столичные больницы, их состояние средней степени тяжести.

На месте работали сотрудники ГИБДД и Следственного комитета. Движение трамваев было временно нарушено. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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