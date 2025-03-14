Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы ликвидирован. В результате пострадал один человек, сообщило столичное управление МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул на улице Плещеева вечером 14 марта. Пожар произошел в гаражных боксах.

По предварительной информации, площадь пожара составила 100 квадратных метров. При этом сотрудники МЧС успели вынести из очага возгорания газовые баллоны.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.

Между тем производственно-офисное здание загорелось в деревне Милюково в ТиНАО. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и распространился на площади в 300 квадратных метров. Позже возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

