Пожар произошел в гаражном кооперативе на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар вспыхнул в гаражном кооперативе на улице Плещеева в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в гаражных боксах. По предварительной информации, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. В настоящее время сотрудники МЧС вынесли из очага пожара газовые баллоны, говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в здании ТЭЦ на северо-западе Москвы – загорелась кровля административного здания на 3-й Хорошевской улице. Сооружение было выведено из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Вскоре пожарные ликвидировали огонь.

В среду, 12 марта, в Москве в деревне Милюково загорелось производственно-офисное здание. Огонь вспыхнул на втором этаже сооружения и распространился на 300 квадратных метров.