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Пожар произошел в здании ТЭЦ на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время горит кровля административного здания на 3-й Хорошевской улице. В МЧС подчеркнули, что сооружение было выведено из эксплуатации для проведения ремонтных работ.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар на работу ТЭЦ не влияет.

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Пожар произошел на ТЭЦ в Москве