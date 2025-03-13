13 марта, 12:08Происшествия
Пожар произошел в здании ТЭЦ на северо-западе Москвы
Пожар произошел в здании ТЭЦ на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
По данным ведомства, в настоящее время горит кровля административного здания на 3-й Хорошевской улице. В МЧС подчеркнули, что сооружение было выведено из эксплуатации для проведения ремонтных работ.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар на работу ТЭЦ не влияет.
Ранее производственно-офисное здание загорелось в деревне Милюково в ТиНАО. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и распространился на площади в 300 квадратных метров. Позже возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
Пожар произошел на ТЭЦ в Москве