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12 марта, 20:39

Происшествия

В Москве вспыхнул пожар на 300 "квадратах"

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

В Москве загорелось производственно-офисное здание. Огонь распространился на 300 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар произошел в деревне Милюково. Как уточнили в ведомстве, огонь вспыхнул на втором этаже здания. По предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время в тушении пожара задействованы около 40 сотрудников и 9 единиц техники, добавили в МЧС.

В среду, 12 марта, в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве произошел пожар в витрине на первом этаже. Сообщение о возгорании поступило в 16:45 по московскому времени. До прибытия пожарных ЦДМ самостоятельно покинули 100 человек.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.

Пожар произошел на строительной площадке в Троицке

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