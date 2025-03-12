В Москве вспыхнул пожар на 300 "квадратах"

В Москве загорелось производственно-офисное здание. Огонь распространился на 300 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар произошел в деревне Милюково. Как уточнили в ведомстве, огонь вспыхнул на втором этаже здания. По предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время в тушении пожара задействованы около 40 сотрудников и 9 единиц техники, добавили в МЧС.

В среду, 12 марта, в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве произошел пожар в витрине на первом этаже. Сообщение о возгорании поступило в 16:45 по московскому времени. До прибытия пожарных ЦДМ самостоятельно покинули 100 человек.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.