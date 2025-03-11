Один человек погиб в результате пожара в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб при пожаре в двухэтажном административном здании в деревне Мамыри в ТиНАО. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что специалистами удалось полностью ликвидировать возгорание.

Пожар в нежилом здании в деревне Мамыри вспыхнул вечером 10 марта. Огонь охватывал кровлю дома по площади 500 квадратных метров. К тушению огня привлекались 62 сотрудника и 15 единиц техники МЧС.

Пожарные также спасли из огня семерых человек. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.