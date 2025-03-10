Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Один человек пострадал при пожаре в здании на юге Москвы. Об этом сообщили в управлении МЧС по столице.

По данным ведомства, возгорание полностью потушено. Кроме того, специалисты спасли еще одного человека.

Пожар произошел на Дербеневской улице днем 10 марта. Возгорание было зафиксировано на третьем этаже отдельно стоящего разноуровневого здания, которое находилось на реконструкции. На тот момент сотрудники МЧС спасли троих человек.

В ночь на 10 марта в подмосковной деревне Высоково воспламенился тепличный комплекс. Огонь распространился на площади 1 050 "квадратов". В результате возгорание удалось ликвидировать. Для этого были задействованы 22 человека и 7 единиц техники.

Однако во время разбора конструкций спасатели обнаружили тела четырех человек. Следователи установили их личности. По данным подмосковного СК, жертвами стали трое мужчин и женщина, которые трудились на территории теплиц.

Предварительной причиной пожара названа неправильная эксплуатация печного оборудования. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

