Пожар произошел в реконструируемом здании на юге Москвы

Пожар произошел на юге Москвы. Об этом сообщили в управлении МЧС по столице.

В ведомстве рассказали, что информация о возгорании на Дербеневской улице поступила днем 10 марта. Огонь распространился на 3-м этаже отдельно стоящего разноуровневого здания, находящегося на реконструкции.

С помощью спасательных устройств пожарные спасли трех человек. В настоящее время уточняются подробности произошедшего.

Ранее пожар произошел в одноэтажном деревянно-рубленом доме в пермском Соликамске. Площадь возгорания составила 900 "квадратов". Из-за возгорания обрушилась кровля здания. В результате чего погибли двое сотрудников МЧС.

На данный момент открытое горение удалось ликвидировать. В полном тушении возгорания принимают участие более 40 специалистов и 19 единиц техники.

