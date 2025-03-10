Пожар произошел в кафе и гостинице в Краснодарском крае на 500 "квадратах"

Фото: МЧС России

Пожар произошел в кафе и гостинице в городе Кропоткине Краснодарского края на площади в 500 квадратных метров, открытое горение удалось потушить. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Открытое горение в Краснодарском крае ликвидировано на 500 квадратах", – указано в сообщении.

К борьбе с огнем привлекались 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на Куядинском рынке в Махачкале. На 400 квадратных метрах загорелись три одноэтажных здания. Существовала угроза распространения огня на соседнее четырехэтажное сооружение.

До этого пожар потушили на складе в подмосковной деревне Большое Буньково. Площадь возгорания составляла 9,5 тысячи "квадратов".