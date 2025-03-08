Открытое горение ликвидировано на рынке в Махачкале

Фото: МЧС России

Открытое горение ликвидировано на Куядинском рынке в Махачкале. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, на 400 квадратных метрах загорелись три одноэтажных здания. Существовала угроза распространения огня на соседнее четырехэтажное сооружение. На месте ЧП работают 43 специалиста и 13 единиц техники.

Ранее 12 человек эвакуировали из загоревшегося административного здания на Новозаводской улице в Москве. Там воспламенились складские материалы. Возгорание ликвидировали на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет.

До этого пожар потушили на складе в подмосковной деревне Большое Буньково. Площадь возгорания составляла 9,5 тысячи "квадратов".