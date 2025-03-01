Новости регионов: мощный пожар на складе во Владимире охватил 3,5 тысячи квадратных метров

Во Владимире несколько часов тушат крупный пожар. Как сообщает МЧС, загорелись складские помещения на площади в 3,5 тысячи квадратных метров. К моменту прибытия спасателей мощное пламя охватило два здания. На месте работают 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, пожар к этой минуте локализован.

Тем временем в Петербурге всю ночь тушили пожар в административном здании на Курляндской улице. Огонь охватил четвертый этаж. Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Людей в тот момент в здании не было, никто не пострадал.

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