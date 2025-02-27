Новости регионов: открытое горение ликвидировано на складе в Краснодаре

Спасатели МЧС ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре на улице Стасова. Ранее огонь охватил там более 1 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В помещении, по предварительным данным, хранились баллончики с краской. К тушению привлечены 60 сотрудников и 23 единицы техники.

Во Владивостоке огонь охватил ангар. Возгорание произошло на Шоссейной улице. На тушение помещения ушло несколько часов. Сейчас пожар ликвидировали. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются.

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