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17 февраля, 07:30

Новости

Новости регионов: в Приморье несколько автомобилей ушли под лед

Новости регионов: в Приморье несколько автомобилей ушли под лед

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В Приморье за минувшие выходные сразу несколько автомобилей ушли под лед. В регионе сейчас заметное потепление, и столбики термометров днем могут подниматься до плюс 5 градусов. Такая погода не останавливает рыбаков, и они продолжают выезжать на машинах на хрупкий лед. Их не пугают ни штрафы, ни потеря собственного автомобиля. Некоторые до последнего отказываются покидать свою машину, и их приходится вытаскивать из тонущего авто. За последние несколько дней местные жители насчитали больше десятка утонувших автомобилей.

Сложная ситуация сложилась на дорогах Кузбасса. В Шерегеше водитель большегруза не справился с управлением. Многотонную фуру понесло на припаркованные машины. Четыре легковых автомобиля получили повреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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