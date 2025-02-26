МВД предупредило о мошенничестве под видом пассивного заработка

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Под видом брокеров зачастую скрываются аферисты, которые похищают средства и личные данные, обещая при этом пассивный заработок. Об этом сообщило МВД РФ.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства призвали россиян не торопиться принимать предложение о пассивном заработке.

"Псевдоброкеры – популярный способ обмана граждан", – цитирует министерство ТАСС.

Как уточнили в МВД, необходимо насторожиться при отсутствии прозрачности и признаках нелегального участника рынка ценных бумаг на сайте Центробанка России. Кроме того, следует смотреть на лицензию, которая может оказаться поддельной.

По данным ведомства, большинство таких мошеннических схем рассчитаны на повторные обманы.

"Первый раз в момент "инвестиции", второй – в момент вывода средств", – добавило МВД.

Ранее ведомство сообщило о мошеннической схеме, в которой под видом государственной системы оценки злоумышленники предлагают студентам пройти тест, благодаря чему получают доступ к "Госуслугам" жертв. В МВД отметили, что фишинговые ссылки не вызывают подозрений. Однако они ведут на ресурс, адрес которого состоит из набора букв и цифр.

