Департамент образования Москвы предупредил о мошенничестве с электронным журналом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент образования и науки Москвы рассказал в своем телеграм-канале о новой схему мошенничества, связанной с электронным журналом.

В ведомстве сообщили, что аферисты звонят детям и представляются администрацией школы, чтобы якобы подтвердить доступ в электронный журнал. После этого злоумышленники выясняют у школьников код из СМС и попадают в аккаунт ребенка в "Московской электронной школе" (МЭШ) или на портале mos.ru.

Родителям и детям напомнили, что администрация школы не имеет права запрашивать конфиденциальные сведения ученика, а также передавать эти данные третьим лицам. Именно поэтому в департаменте посоветовали в случае поступления таких звонков прекратить общение.

Ранее креативный столичный центр департамента образования и науки рассказал о другой схеме мошенничества, согласно которой аферисты звонят школьникам, представляются разработчиками "Московской электронной школы" (МЭШ) и, сообщив о сбое в сервисе, просят сменить детей пароль в сервисе.

В противном случае злоумышленники угрожают школьникам, заявляя, что те потеряют результаты олимпиад. Мошенники просят назвать пришедший ученикам в сообщении код, который на самом деле открывает доступ к их учетной записи на портале "Госуслуги". Центр обратил внимание, что команда МЭШ не может запрашивать такие данные.

