Портовая инфраструктура и театр повреждены в результате атаки БПЛА в Дагестане

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Портовая инфраструктура и театр повреждены после ударов вражеских БПЛА в Дагестане, сообщил врио главы республики Федор Щукин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, все воздушные цели уничтожены. В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.

Огонь оперативно ликвидировали, жертв и пострадавших нет. Щукин поблагодарил защитников неба за службу и попросил жителей не публиковать фото и видео работы ПВО, полета БПЛА и последствий падения фрагментов.

Ранее возгорание произошло на одном из промышленных объектов Нового Уренгоя после падения обломков беспилотника. Погибших и пострадавших нет. Власти региона рекомендовали жителям округа соблюдать спокойствие и брать информацию только из проверенных государственных источников. Позже выяснилось, что пожар начался на территории топливно-энергетического комплекса.

