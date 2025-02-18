МВД предупредило об использовании мошенниками дипфейк-технологий для трудоустройства

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Мошенники могут воспользоваться дипфейк-технологиями для трудоустройства под личностью другого человека, предупредила пресс-служба УБК МВД России.

По данным ведомства, злоумышленников, которые представлялись кандидатами на различные должности, выявили эксперты польской компании Vidoc Security Lab (VSL). На сегодняшний день известно о двух подобных инцидентах, и оба раза мошенники успешно проходили предварительные этапы собеседований.

При этом, считают в МВД, говорить о серьезной угрозе сейчас преждевременно. Однако в дальнейшем попытки трудоустройства на удаленную работу под личностью другого человека, которая поддерживается с помощью дипфейка, может стать практикой, прибегая к которой злоумышленники будут пытаться получить доступ к внутренней информации компании.

Тем не менее мошенником может оказаться и сам работодатель. Аналитик Александр Ветерков предупредил, что злоумышленники могут внести в договор пункт о переводе пенсионных накоплений в какой-либо фонд. Затем сотрудника уволят, а его накопления украдут. Он призвал внимательно читать трудовой договор при трудоустройстве, чтобы не оказаться в такой ситуации.

