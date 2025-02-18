Аналитик Ветерков: при трудоустройстве необходимо внимательно читать трудовой договор

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Необходимо внимательно читать трудовой договор при трудоустройстве, чтобы защититься от работодателей-мошенников. Об этом рассказал аналитик Александр Ветерков в беседе с RT.

Он предупредил, что злоумышленники могут внести в договор пункт о переводе пенсионных накоплений в какой-либо фонд. Затем сотрудника уволят, а его накопления украдут.

Кроме того, отметил специалист, важно читать отзывы о компании и обдумывать решение о трудоустройстве.

Ветерков обратил внимание, что мошенники могут требовать деньги за обучение, инструменты для работы, почтовые расходы, хотя по закону сотрудника должны обеспечить всем необходимым для работы бесплатно.

"Будьте осторожны, если вам предлагают очень высокую зарплату в обмен на какие-то ваши вложения. Если при этом не объясняют, как именно вы будете зарабатывать, или обещают невероятно высокую прибыль от ваших инвестиций, скорее всего, это финансовая пирамида", – указал эксперт.

Помимо этого, работодатель обычно не просит открыть новые счета в банке, не спрашивает пароли и логины. Также Ветерков посоветовал сохранять бдительность с работодателями, которые предлагают работу без официального оформления.

Вместе с тем аналитик рекомендовал остерегаться анкет "для службы безопасности", содержащих множество вопросов личного характера.

Ранее МВД заявило, что аферисты, которые используют схему с фейковым трудоустройством, начали просить у россиян единовременную оплату НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя.

Кроме того, в рамках процедуры трудоустройства нет на законодательном уровне понятия "аутсорсинговая аутентификация", подчеркнули правоохранители. Проверка персональных данных потенциального сотрудника проводится бесплатно на основании предъявленных документов.