"Известия": в РФ появились первые мошенничества с цифровым рублем

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Аферисты в России начали впервые совершать киберпреступления, связанные с темой цифрового рубля, рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований одной компании Игорь Бедеров в беседе с газетой "Известия".

В своей новой схеме мошенники предлагают купить флеш-накопители, якобы содержащие цифровые рубли. Также они используют различные схемы квазиинвестирования и фишинговые атаки.

Цифровой рубль в них используется как приманка, уточнила контент-аналитик IT-компании Татьяна Щербакова, пояснив, что уже столкнулась с отдельными скам-ресурсами.

"Например, на одном поддельном ресурсе пользователям предлагали "легкий заработок" благодаря ему – 10 тысяч рублей "уже сегодня". На фальшивой странице указано, что люди по программе получили уже более 500 миллиардов рублей", – рассказала эксперт.

Однако на таких ресурсах люди рискуют скомпрометировать личные и платежные данные, подчеркнула Щербакова.



Вместе с тем мошенники оттачивают и другие методы, связанные с новой формой валюты. Они активно обзванивают людей, предупреждая о том, что скоро все наличные и безналичные деньги будут заменены на цифровые рубли. Поэтому лучше заранее перевести свои сбережения на "безопасный цифровой счет".

По словам сотрудника еще одной компании, специализирующейся на информационной безопасности, Андрея Арсентьева, жертвами такой схемы могут стать, в частности, пожилые люди. Он также спрогнозировал рост всевозможных уловок с 1 июля, когда цифровой рубль будет официально внедрен.

"В зоне особого внимания специалистов по кибербезопасности должны быть хакерские группировки, которые уже давно специализируются на похищении цифровых активов и криптовалют", – заявил он.

Например, по мнению Арсентьева, стоит обратить внимание на Crazy Evil – это группировка из КНДР и Юго-Восточной Азии. Помимо этого, огромный интерес к цифровым валютам сейчас наблюдается и в Африке. Поэтому эксперт предполагает, что часть угроз будет исходить оттуда.

Цифровой рубль является инструментом для надежного и долгосрочного хранения сбережений, так как исключает риски банкротства банков или мошеннических схем, заявлял ранее депутат ГД Сергей Гаврилов.

В отличие от обычных банковских счетов, цифровой рубль не зависит от финансовых организаций и всегда остается под контролем Центробанка. Также валюта позволяет снизить риски отмывания денег и серых финансовых операций, так как все транзакции сохраняются с указанием назначения.