ЦБ РФ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

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Центральный Банк России объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль и какие у него есть преимущества, опубликовав в телеграм-канале письмо администратора к своей бабушке.

Сначала он рассказал, как пользоваться наличными и безналичными деньгами. Например, купюры и монеты – это наличные, а если пенсия приходит на карту или деньги хранятся на вкладе в банке, то это безналичные.

"Наличными ты можешь расплачиваться в магазине, подарить любимому внуку. При этом никто с тебя никаких дополнительных комиссий не возьмет", – пишет он.

Также и безналичные можно перевести "любимому внуку", но, возможно, с комиссией, пишет администратор. Затем он перешел к цифровому рублю: валюта будет работать как наличные и как безналичные средства.

"Платить за переводы в цифровых рублях будет не нужно, это бесплатно. Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям. И без каких-либо ограничений по суммам. Сколько есть на цифровом кошельке рублей, столько можно будет бесплатно перевести", – отметил администратор.

При этом он перечислил и другие опции цифрового рубля: оплату, автоплатежи и другие. К тому же все это "добровольно, только по желанию". Также кошелек для цифрового рубля можно не открывать, и сделать это никто за человека не сможет.

"И, конечно, пенсию можно будет по-прежнему получать привычным способом", – подытожил администратор.

Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил, что цифровой рубль является инструментом для надежного и долгосрочного хранения сбережений, так как исключает риски банкротства банков или мошеннических схем.

В отличие от обычных банковских счетов, цифровой рубль не зависит от финансовых организаций и всегда остается под контролем Центробанка. Также валюта позволяет снизить риски отмывания денег и серых финансовых операций, так как все транзакции сохраняются с указанием назначения.