МВД предупредило о вариации схемы "фейк босс" для подростков

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Мошенники начали использовать схему "фейк босс", направленную на подростков. Об этом сообщается в телеграм-канале УБК МВД России.

В ведомстве рассказали, что подростку под видом завуча его школы позвонили аферисты и убедили сказать код якобы для восстановления доступа к "Госуслугам", после чего создали видимость взлома аккаунта. Пребывая в стрессе, школьник согласился пообщаться со "следователем", который заявил о необходимости проведения видеообыска и декларации имеющихся дома ценностей, которые позже были переданы курьеру.

По словам правоохранителей, чтобы избежать лишних вопросов от курьера, которого, предположительно, использовали втемную, семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки.

Мошенники также стали звонить гражданам под видом сотрудников поликлиник и предлагать записаться на прием или пройти диспансеризацию. После этого они выманивают код из СМС и оформляют кредиты от имени жертвы.

Когда человек понимает, что его взломали, ему приходит письмо якобы от "Госуслуг" с предложением подать заявление и приложить фотографию банковской карты. Так злоумышленники повторно крадут деньги.