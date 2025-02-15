Мошенники начали представляться сотрудниками поликлиник

Злоумышленники придумывают новые схемы обмана россиян. Теперь они звонят под видом сотрудников поликлиник и предлагают записаться на прием или пройти диспансеризацию. Затем мошенники выманивают код из СМС и оформляют кредиты от имени жертвы.

Когда человек понимает, что его взломали, ему приходит письмо якобы от "Госуслуг" с предложением подать заявление и приложить фото банковской карты. Так мошенники повторно крадут деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.