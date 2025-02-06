SHOT: акула укусила российскую туристку на Мальдивах

Фото: телеграм-канал SHOT

Акула прокусила россиянке руку во время отдыха на Мальдивах. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как утверждают журналисты, 44-летняя женщина поехала на экскурсию с гидом и группой, состоящей из 12 человек. Там отдыхающие должны были искупаться в открытом море и сделать красивые снимки.

Когда россиянка окунулась в воду, то гид начал показывать ей стаю акул, с которыми можно было сфотографироваться. Мужчина схватил девушку за руку и стал сильно тянуть к хищникам. В какой-то момент туристка начала захлебываться водой и, пробуя выплыть, ударила рукой одну из акул.

После этого россиянка почувствовала, что хищник укусил ее за руку. Девушка схватилась за место укуса и отправилась обратно к лодке. Туристка заявила, что не стала паниковать и спокойно перебинтовала поврежденную руку, чтобы не пугать остальных отдыхающих.

В конце января акула напала в Австралии на 12-летнего мальчика, однако ему удалось выжить. Это произошло, когда он находился на мелководье бухты. В результате атаки юноша получил травму нижней части тела и был доставлен в больницу, где врачи помогли ему.

