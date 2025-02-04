People: акула напала на девушку в Австралии

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Молодая девушка стала жертвой акулы в Австралии, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание People.

Нападение произошло в понедельник, 3 февраля. Млекопитающее атаковало девушку, которая отдыхала на пляже Вурим на острове Брайби, расположенном к северу от города Брисбен в штате Квинсленд.

В момент нападения она плавала примерно в 100 метрах от берега. В результате атаки хищника девушка получила серьезные травмы рук и тела.

Свидетели произошедшего сумели вытащить потерпевшую на берег, на место быстро прибыли сотрудники скорой помощи. Тем не менее спасти девушку им не удалось.

В конце января акула напала в Австралии на 12-летнего мальчика, однако ему удалось выжить. Это произошло, когда он находился на мелководье бухты. В результате атаки юноша получил травму нижней части тела и был доставлен в больницу, где врачи помогли ему.