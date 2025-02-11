Полиция задержала мошенника, укравшего у москвичей более 4 миллионов рублей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества в отношении жителей Москвы. Злоумышленник вместе с сообщниками украл у потерпевших более 4 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Одной из жертв стал 62-летний мужчина, которого мошенники вынудили отдать 1 миллион рублей. Позвонив с неизвестного номера, они попросили москвича назвать код из сообщения на телефоне для перерасчета трудового стажа, после чего ему начали поступать звонки якобы от работников госорганов.

Звонившие заявили, что средства мужчины на банковских счетах находятся под угрозой, поэтому ему необходимо снять наличные, завернуть их в пакет и положить в мусорный контейнер в Химках. Поверив аферистам, потерпевший выполнил их указания и отдал деньги. Раскрыв обман, москвич обратился в полицию.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в городе Химки полицейские задержали подозреваемого – 25-летнего жителя Тамбова. В ходе следствия было установлено, что молодой человек забрал деньги из мусорного бака и перевел их соучастникам на криптокошелек", – сказано в сообщении.

Позже полицейские установили причастность задержанного к обману 73-летнего жителя юга Москвы. Аналогичным способом мошенник украл у него 3 миллиона рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее пенсионерка из Магадана перевела мошенникам более 17 миллионов рублей, вырученных от продажи двух квартир. Злоумышленники связывались с женщиной через мессенджер от имени сотрудников "Энергосбыта", Роскомнадзора и Центробанка, сообщается на сайте УМВД по Магаданской области.

В январе этого года в Москве кассир фальшивого пункта обмена валюты украл у клиента почти 14 миллионов рублей, оставив своей жертве муляжи долларов и евро. Мошенники заранее арендовали небольшое помещение в жилом доме в центре столицы, оборудовав комнату так, чтобы она была похожа на пункт обмена валют.