"Московский патруль": кассир-аферист похитил почти 14 млн рублей в пункте обмена валюты

В Москве кассир фальшивого пункта обмена валюты украл у клиента почти 14 миллионов рублей, оставив своей жертве муляжи долларов и евро.

Мошенники заранее арендовали небольшое помещение в жилом доме в центре столицы на пару дней, оборудовав комнату так, чтобы она была похожа на пункт обмена валют. Когда же к ним пришел клиент с крупной суммой денег, один из злоумышленников, представившись кассиром, забрал все деньги и сбежал через запасной выход.

Подробнее – в программе "Московский патруль".