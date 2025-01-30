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30 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": кассир-аферист похитил почти 14 млн рублей в пункте обмена валюты

"Московский патруль": кассир-аферист похитил почти 14 млн рублей в пункте обмена валюты

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В Москве кассир фальшивого пункта обмена валюты украл у клиента почти 14 миллионов рублей, оставив своей жертве муляжи долларов и евро.

Мошенники заранее арендовали небольшое помещение в жилом доме в центре столицы на пару дней, оборудовав комнату так, чтобы она была похожа на пункт обмена валют. Когда же к ним пришел клиент с крупной суммой денег, один из злоумышленников, представившись кассиром, забрал все деньги и сбежал через запасной выход.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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