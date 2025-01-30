30 января, 14:33Происшествия
Фигурист Лейн опубликовал фото с борта самолета перед крушением в Вашингтоне
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/spencer
Американский фигурист Спенсер Лейн за несколько часов до ЧП в Вашингтоне опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фото с потерпевшего крушение самолета.
На снимке видно крыло лайнера. Сам спортсмен указала маршрут, согласно которому летело воздушное судно: Уичито – Вашингтон.
По версии СМИ, на борту также могли быть чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. При этом сын фигуристов Максим Наумов улетел из Уичито в понедельник, 27 января.
Между тем американский фигурист Джон Маравилла заявил, что на борту рухнувшего самолета находились не менее 14 фигуристов без учета их родителей и тренеров. При этом он не стал называть имена тех, кто летел на этом лайнере.
Утром в четверг, 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом.
Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.
На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в вертолете – трое граждан. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщает ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.
На борту упавшего в США самолета находилось минимум 14 фигуристов