Фигурист Лейн опубликовал фото с борта самолета перед крушением в Вашингтоне

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/spencer

Американский фигурист Спенсер Лейн за несколько часов до ЧП в Вашингтоне опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фото с потерпевшего крушение самолета.

На снимке видно крыло лайнера. Сам спортсмен указала маршрут, согласно которому летело воздушное судно: Уичито – Вашингтон.

По версии СМИ, на борту также могли быть чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. При этом сын фигуристов Максим Наумов улетел из Уичито в понедельник, 27 января.

Между тем американский фигурист Джон Маравилла заявил, что на борту рухнувшего самолета находились не менее 14 фигуристов без учета их родителей и тренеров. При этом он не стал называть имена тех, кто летел на этом лайнере.

Утром в четверг, 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом.

Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в вертолете – трое граждан. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщает ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

