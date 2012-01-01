CBS: тела погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне вынесло на берег реки Потомака

Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в небе над Вашингтоном. На борту лайнера находились 64 человека, во втором воздушном судне – 3. При этом среди пассажиров были участники чемпионата США по фигурному катанию, в том числе и бывшие представители СССР и России. Последние подробности – в материале Москвы 24.

"Почему вертолет не повернул?"

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Вечером 29 января (по местному времени) пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с 60 пассажирами и 4 членами экипажа заходил на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В это время в его сторону двигался вертолет Сухопутных войск США Black Hawk с тремя военными на борту. По данным CNN, он совершал тренировочный полет.

Самолет и вертолет столкнулись в воздухе около 21:00 (05:00 30 января по московскому времени), после чего пассажирский лайнер разорвало на части. В этот момент авиадиспетчер увидел "огненный шар", сообщил телеканал NBC News. Судя по записи переговоров, которая появилась в СМИ, сотрудники аэропорта приказывали вертолету пропустить лайнер и лететь за ним, но этого не произошло.

Обломки рухнули в реку Потомак, температура которой, по данным Национальной метеорологической службы, на момент катастрофы составляла 1,6 градуса. Для тех, кто изначально мог выжить при столкновении, это создавало смертельные риски холодового шока и гипотермии, отметили специалисты.

На момент публикации материала NBC сообщила, что из реки достали тела более 30 погибших (всего в спасательной операции было задействовано около 300 человек). Более того, по данным CBS, останки погибших начали находить на берегу Потомака.

Американские издания уже предположили, что эта катастрофа может стать крупнейшей по числу жертв за последние десятилетия.



С заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

"Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул?" – написал Трамп в соцсетях.



Дональд Трамп президент США Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить.

Также лидер США выразил соболезнования и поблагодарил спасателей за "невероятную работу", привела цитату Трампа в соцсетях пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди пассажиров были представители российской школы фигурного катания, которые теперь представляют США, а также "другие наши сограждане".





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости из Вашингтона. Сожалеем, соболезнуем родным и близким, которые потеряли наших сограждан. Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет.

Профильные ведомства приступили к расследованию инцидента, при этом криминал и терроризм среди причин не рассматриваются, заявил высокопоставленный сотрудник ФБР.

В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил на брифинге в аэропорту имени Рейгана, что спасательная операция может занять несколько дней. А Минтранс США после катастрофы пообещал принять меры по улучшению регулирования полетов, заявил журналистам глава ведомства Шон Даффи.

Кто мог быть среди пассажиров?

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

В разбившемся самолете находились участники чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито с 20 по 26 января, сообщили в Ассоциации фигурного катания США. Точное число там приводить не стали.





из заявления Ассоциации фигурного катания США Спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, работа которого велась в связи с чемпионатом США по фигурному катанию в Канзасе. Мы опустошены этой ужасной трагедией и глубоко чтим семьи погибших.

Слова соболезнования также выразил Международный союз конькобежцев (ISU). Американский фигурист Джон Маравилла заявил РИА Новости, что на борту могло находиться около 14 спортсменов, а также их родные и тренеры. В соцсетях же Маравилла рассказал, что должен был лететь в этом самолете, но его не пустили на борт. Источник ТАСС, в свою очередь, заявил о восьми фигуристах и четырех тренерах.

По данным СМИ, в числе пассажиров находились российские эмигранты, чемпионы мира 1994 года в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые после завершения карьеры перебрались в Штаты и занимались тренерской деятельностью. В то же время их сын, фигурист Максим Наумов, улетел из Канзаса раньше другим рейсом, заявил РИА Новости другой спортсмен Антон Спиридонов.

Кроме того, СМИ утверждают, что среди пассажиров была бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которая также работала тренером в США. Эту информацию подтвердили Антон Спиридонов и тренер Николай Великов.



Вертолет перед крушением в США не реагировал на предупреждения диспетчеров

Позднее в Сеть попали списки фигуристов – выходцев из РФ, якобы летевших упавшим рейсом. В основном это дети российских эмигрантов или спортсменов, выступающих за США. Однако, по данным "Матч ТВ", никого из них на борту не было. В частности, в список попали вышеупомянутый Антон Спиридонов и фигуристка Аннабель Морозов. Последняя точно не летела этим самолетом и находится дома, сообщили ее отец и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Свое нахождение на борту опровергли журналистам и победители чемпионата США в Уичито, парники Михаил Митрофанов и Алиса Ефимова, а также ряд других фигуристов.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что организация сделала запросы в профильные инстанции для сбора информации о возможном нахождении выходцев из РФ на борту.





Антон Сихарулидзе президент Федерации фигурного катания на коньках Пока достоверных подтвержденных данных у нас нет, поэтому говорить о каких-то конкретных фамилиях я не могу. Мы читаем СМИ, телеграм-каналы, много разной информации, есть совсем отвратительная. Будем ждать официального подтверждения.

В беседе с Москвой 24 пресс-секретарь федерации Ольга Ермолина уточнила, что никаких сведений о нахождении на борту бывших выходцев из СССР и России с гражданством США нет, так как в этой ситуации организация "не покупает им билеты и не знает их обратных рейсов". Эта информация есть только о тех, кто выступает за РФ и улетает на те или иные соревнования, пояснила она.