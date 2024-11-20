Прокуратура Москвы предупредила о схеме мошенничества с декларированием наличных

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Мошенники под видом сотрудников налоговой службы начали похищать деньги у граждан, предлагая задекларировать наличные. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, таким способом аферисты уже обманули 71-летнюю пенсионерку, похитив у нее более 2,3 миллиона рублей. Женщине позвонил неизвестный и узнал, что та хранит сбережения дома. Он убедил ее в том, что незадекларированные деньги якобы изымет налоговая служба. В этот же день пенсионерка встретилась с курьером, отдала ему наличные и взамен получила выполненный в фоторедакторе договор. Рассмотрев документ, она поняла, что ее обманули.

Курьер, который забрал деньги пожилой женщины, задержан. Им оказался 22-летний приезжий из Кемеровской области. По его словам, предложение о заработке он увидел в мессенджере. Кураторы привлекли его, оплатили билеты до Москвы, перевели средства на хостел и еду.

Как рассказали в прокуратуре, в день преступления задержанный распечатал присланные ему документы и забрал деньги у пострадавшей. Часть он перевел соучастникам, а 28 тысяч рублей в качестве процента за работу оставил себе. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме при получении посылок. Злоумышленники, представляясь сотрудниками почты, предлагают установить приложение, которое позволяет им получить доступ к телефону и украсть деньги.

Прокуратура Москвы призвала не выполнять телефонные указания от незнакомцев и не устанавливать неизвестные приложения.