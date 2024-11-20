Курьер мошенников задержан в Москве за хищение у пенсионерки валюты на 4 млн руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в Москве 21-летнего мужчину, подозреваемого в хищении у 80-летней пенсионерки валюты на 4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ на сайте.

По данным ведомства, пенсионерке несколько раз позвонили незнакомцы, представившиеся силовиками. Они ввели женщину в заблуждение и под предлогом оказания помощи в поимке неких аферистов убедили ее передать прибывшему курьеру наличные в иностранной валюте, хранящиеся дома. Пожилая москвичка поверила и отдала сбережения. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого, который заявил, что нашел подработку в мессенджере. Кураторы велели ему забирать у пожилых жителей Московского региона деньги и доставлять их в офис на Пресненской набережной. Там задержанный конвертировал похищенное в криптовалюту и отправлял кураторам, за свою работу он получал определенный процент от сумм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурант заключен под стражу.

Ранее в одном из салонов сотовой связи в Москве мошенники подменили оригинальные дорогостоящие смартфоны на ненастоящие. Один из продавцов вовремя заметил подмену и обратился к сотрудникам охраны. Злоумышленников задержали и передали полиции, когда те еще не успели покинуть торговый зал.