Судовладелец заявил, что корма "Волгонефти-239" была намеренно посажена на мель

Фото: ТАСС/Наталья Грибова

Экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна у мыса Панагия, чтобы предотвратить дальнейший разлив оставшегося мазута и обеспечить сохранность жизни и здоровья членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЗАО "Волгатранснефть", которое является судовладельцем.

"Капитан <...> в данной аварийной ситуации принял единственно правильное решение, предотвратил дальнейшее крушение судна и дальнейший разлив нефтепродуктов. Действия капитана и команды привели к сохранению оставшегося в четырех танках груза в количестве более чем 2 тысяч тонн целым", – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что суда "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в момент аварии находились рядом друг с другом на якорях. После крушения "Волгонефти-212" его части начали дрейфовать по ветру в направлении, которое пересекало возможный курс движения "Волгонефти-239". Это стало причиной того, что экипаж последнего не мог сняться с якоря.

Помимо этого, судно стояло на якоре носом на южный ветер, из-за чего не имело возможности сделать оборот и развернуться для входа на север в Керченский пролив, добавил судовладелец.

"При таких условиях капитан не имел возможности уйти в безопасное место, так как любое движение судна в таких условиях – при штормовом южном ветре и высоте волны до 4 метров – могло привести либо к опрокидыванию, либо к небезопасному дрейфу в сторону инженерных сооружений Крымского моста", – заключили в ЗАО "Волгатранснефть".

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Крыму.