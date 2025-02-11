Москвичам рассказали о сервисах для защиты от кибермошенников

В Москве работают онлайн-проекты, помогающие защититься от киберпреступников. Один из них – "Перезвони сам", который обучает цифровой безопасности. Еще один полезный инструмент – телеграм-бот "Стопфейк", запущенный в тестовом режиме, он помогает распознавать злоумышленников.

11 февраля, во Всемирный день безопасного интернета, эксперты напомнили о важности киберзащиты и рекомендовали москвичам быть бдительными при общении в Сети.

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