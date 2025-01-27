Эксперт Лопатин: мошенники зачастую пишут с неизвестных контактов

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Обращающиеся через незнакомые контакты и аккаунты мошенники могут предложить подарки, напугать или потребовать денег, обратил внимание старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин в беседе с RT.

Однако, отметил он, злоумышленники могут украсть чужой аккаунт человека или подделать свою страницу. Одной из распространенных схем мошенничества эксперт назвал сообщения от "руководителя". Мошенники ставят в фото профиля фотографию реального человека, поэтому сомнений в правдивости контакта может не возникнуть.

"При получении сообщений или поступлении видеозвонков от якобы знакомого вам контакта постарайтесь связаться с отправителем другими способами и уточнить, действительно ли он отправлял эти сообщения и звонил вам", – предупредил Лопатин.

Он призвал с осторожностью относиться к QR-кодам, сканирование которых ведет в групповые чаты. Их тоже могут распространять мошенники с целью украсть аккаунт и данные на нем. Мошенники могут появиться в чатах не сразу, а после пользоваться информацией об участниках в личных целях.

Лопатин подчеркнул, что злоумышленники изучают сообщения людей в чатах и группах и потом, опираясь на полученные сведения, начинают действовать.

"Однако даже если вы уверены в том, что вступаете в надежный чат, то никогда не разглашайте там личную информацию", – отметил эксперт.

Также он посоветовал избегать финансовых, личных вопросов, не разглашать информацию о семье.

Еще один распространенный способ мошенничества, который используют злоумышленники – фишинговые ссылки. При переходе на них человеку сложно отличить сайт от ненастоящего. При этом такие страницы могут содержать формы авторизации, через которые можно украсть данные.

Кроме того, злоумышленники могут присылать документы или фотографии. Если их открыть, то на гаджете появится вредоносное ПО, собирающее информацию с телефона.

Лопатин посоветовал регулярно обновлять мессенджеры и защищать аккаунты двухфакторной аутентификацией. В случае, когда страницу уже похитили, необходимо посмотреть, остались ли активные сеансы на других устройствах, и удалить их.

"В первые 24 часа мошенники не смогут разлогинить вас на новом устройстве, а вы сможете завершить сеансы на незнакомых устройствах в настройках мессенджера", – подытожил специалист.

Ранее МВД РФ сообщило, что мошенники рассылают в Telegram троян в формате apk-файла, замаскированного под видео. Преступники присылают жертве сообщение, сопровождая это комментарием "Это ты на видео?". Человек скачивает файл и устанавливает приложение, зараженное трояном Mamont. С этого момента вирус считывает push-уведомления, СМС, а также получает доступ к личным данным пользователя.