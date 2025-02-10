Москвичей предупредили о новом способе телефонного мошенничества

Телефонные мошенники начали использовать нейросети для подделки голосов, из-за чего доверчивые пенсионеры все чаще попадаются на уловки. Однако иногда посторонние люди могут предотвратить обман. Так произошло в Санкт-Петербурге, где таксист вовремя вмешался и не дал женщине отправить деньги аферистам.

Водитель заподозрил неладное и убедил пенсионерку не поднимать трубку, когда ей снова позвонили мошенники. Затем он обратился за помощью к соседям, которые вызвали родственников женщины.

Подобные случаи происходят все чаще. Если возникают сомнения, лучше сразу обратиться в полицию.

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