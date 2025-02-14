Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют водные объекты города для того, чтобы предотвратить возможные происшествия, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что сейчас из-за перепадов температуры лед стал хрупким. При этом люди продолжают на него выходить, несмотря на все предупреждения.

Так, по его словам, на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и Серебряного бора толщина льда варьируется от 3 до 7 сантиметров, в заливах и поймах – от 4 до 17 сантиметров, в других местах льда нет. При этом на Химкинском водохранилище толщина льда составляет около 19 сантиметров, на внутренних водоемах – от 10 до 24 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 15 сантиметров.

"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли", – подчеркнул Бирюков.

Также вице-мэр отметил, что безопасность на столичных водоемах обеспечивают одна пожарно-спасательная и 25 поисково-спасательных станций городской поисково-спасательной службы.

Ранее сотрудники МЧС РФ спасли мальчика, который провалился под лед в Москве. Инцидент случился в Битцевском парке. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, поэтому очевидцы позвонили в службу спасения. В результате водолазы и огнеборцы при помощи лестницы вытащили мальчика и передали его врачам.