Шкаф упал на ребенка в школе Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Шкаф, который использовался для игр в тир, упал на ребенка в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По информации ведомства, сотрудники образовательного учреждения, расположенного в Фрунзенском районе, без согласования установили на втором этаже школы игровой тир, который не был закреплен надлежащим образом. В результате конструкция рухнула на ученика второго класса. Ребенка доставили в больницу с телесными повреждениями.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело о халатности, из-за которой по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью мальчику.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили о начале проверки, по результатам которой будет вынесено решение о принятии мер прокурорского реагирования, включая подачу иска в суд для защиты интересов ребенка с требованием о компенсации морального вреда.

Ранее рабочие во время капитального ремонта дома во Владивостоке выронили рулон утеплителя с крыши, из-за чего 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.

Пострадавшая попала на огражденную специальной лентой территорию. Девочка с травмами была госпитализирована. По факту инцидента прокуратура поставила на контроль доследственную проверку.

