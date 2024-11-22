Девушку придавило насмерть павильоном-курилкой в Подольске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Подмосковная прокуратура организовала проверку из-за смерти девушки после падения на нее металлического павильона-курилки в Подольске, передает пресс-служба областного ведомства.

Инцидент произошел накануне примерно в 22:00 на территории промышленного парка "Гривно", выяснили правоохранители. Постройка упала на девушку 2002 года рождения из-за сильного порыва ветра. В результате она скончалась на месте от травм.

Во время проверки прокуратура установит все обстоятельства и причины ЧП, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.

Между тем в селе Турка в Бурятии отвал от трактора рухнул на девочку. В день происшествия группа детей играла рядом с трелевочным трактором ТТ-4, который местный житель оставил возле дома.

Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо прикрепленный металлический отвал. В результате эта конструкция рухнула вниз и придавила ребенка. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. В связи с этим следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности.